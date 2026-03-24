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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrollen rund um Annweiler

Annweiler (ots)

Am 23.03.2026 und 24.03.2026 fanden zu den Kontrollen des Durchfahrtsverbots mehrere Geschwindigkeitskontrollen statt. Unter anderem wurden an zwei Kontrollstellen in Queichhambach insgesamt 150 Fahrzeuge gemessen. Von diesen wurden 18 beanstandet. Der Schnellste fuhr in Richtung Annweiler mit 47 km/h.

In Rinnthal fand ebenfalls eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Dort wurden im Bereich des Kindergarten 350 Fahrzeuge gemessen und acht Fahrer bekamen eine Verwarnung. Der Schnellste war mit 42 km/h unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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