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POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10
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B10/AS LD-Nord (ots)

Von Montag (23.03.2026, 6 Uhr) auf Dienstag (24.03.2026, 6 Uhr) wurden an der A65 (AS Landau-Nord) und der B10 Durchfahrtskontrollen durchgeführt. Von 29 kontrollierten Lkw-Fahrern mussten 17 umkehren, da sie keine entsprechende Berechtigung vorweisen konnten. Gegen sie wurde zudem ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Aufgrund von Tunnelarbeiten ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost bereits seit dem 27.02.2026 voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis zum 17.05.2026 an. Die örtliche Umleitung erfolgt über Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Um diese Strecke zu entlasten, ist die Durchfahrt auf der B10 für Lastkraftwagen über 7,5 t - ausgenommen Anliegerverkehr - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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