POL-PDLD: Schweighofen - Autoscheibe eingeworfen und Lack beschädigt

Rülzheim (ots) - Ein Zeuge informierte die Polizei Germersheim darüber, dass sich eine Person in einem Waldgebiet aufhalte und dort ein Lagerfeuer entzünde. Die eingesetzten Beamten konnten in einem Waldstück bei Rülzheim ein kleines Lagerfeuer auf unbefestigtem Waldboden feststellen. In unmittelbarer Nähe wurde ein 45-Jähriger angetroffen, der das Feuer offenbar zum Abkochen von Wasser nutzte. Aufgrund der ...

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