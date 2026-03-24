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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen - Autoscheibe eingeworfen und Lack beschädigt

Schweighofen (ots)

In der Nacht vom gestrigen Montag, ab 18 Uhr bis heute, 08 Uhr wurden in Schweighofen in der Hauptstraße an einem Pkw vermutlich durch das Werfen mehrerer kleiner Steine die Heckscheibe sowie der Lack im rückwärtigen Bereich beschädigt. Zeugen, welche Hinweise zur Tatbegehung geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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