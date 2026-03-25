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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots)

Am 21.03.2026 stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen grauen Skoda auf dem Parkplatz am Kirchplatz in Edenkoben ab. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Aufgrund der vorliegenden Spurenlage und des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass die Beschädigung im Laufe des Nachmittags vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines bislang unbekannten Fahrzeugs verursacht wurde.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Florian Zeitler

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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