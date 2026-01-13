Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: BMW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Ein Fall von Fahrerflucht ereignete sich am Montagmorgen (12.01.2025) in der Tiroler Straße in Fehrbach. Die Polizei Pirmasens sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Nach derzeitigen Ermittlungen parkte die Geschädigte ihren schwarzen BMW X3 im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 9.45 Uhr in der Tiroler Straße, auf Höhe der Hausnummer 35, in Fahrtrichtung Pirmasenser Weg. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden am linken Außenspiegel feststellen. Ersten Spuren zufolge touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten BMW, vermutlich aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes. Der Schaden beläuft sich auf circa 1800 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell