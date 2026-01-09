Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnhausbrand- Zeugen gesucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Donnerstagabend (8. Januar 2026) rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Gebäudebrand in die Straße Roter Stich aus. Ein Anwohner meldete um 20.20 Uhr Flammen und Rauch an einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und dadurch ein weiteres Ausbreiten verhindern. Es wurden keine Personen verletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte vorsätzliche Brandlegung die Ursache sein. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge mit jüngst zurückliegenden Bränden in der Ortschaft. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

