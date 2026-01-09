PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnhausbrand- Zeugen gesucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Donnerstagabend (8. Januar 2026) rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Gebäudebrand in die Straße Roter Stich aus. Ein Anwohner meldete um 20.20 Uhr Flammen und Rauch an einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und dadurch ein weiteres Ausbreiten verhindern. Es wurden keine Personen verletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte vorsätzliche Brandlegung die Ursache sein. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge mit jüngst zurückliegenden Bränden in der Ortschaft. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 08:52

    POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

    Pirmasens (ots) - Am 02.01.2026 zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr parkte ein 18-jähriger Mann seinen weißen BMW in der Richard-Dippold-Straße in Höhe der Hausnummer 1. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden, welcher sich über die gesamte Beifahrerseite erstreckt, fest. Hinweise zu dem Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Wer ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 20:34

    POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Austritt von Dieselkraftstoff

    L600 bei Winzeln (ots) - Bereits gegen 09:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L600 bei Winzeln zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Pirmasens rutschte auf winterglatter Fahrbahn mit ihrem PKW in den Einmündungsbereich der L600 und nahm dort einem Sattelzugfahrer die Vorfahrt. Es kam zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen, die ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:42

    POL-PDPS: Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

    Zweibrücken (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich vor dem Jahreswechsel Zutritt in ein Ladengeschäft in der Himmelsbergstraße zu verschaffen. Der sich aktuell noch in der Renovierungsphase befindliche Verkaufsraum, in der Nähe des ehemaligen Finanzamtes, konnte durch die Einbrecher jedoch nicht geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren