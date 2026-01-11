PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall eines Sattelzuges auf der B10

Pirmasens (ots)

Am Nachmittag des 10.01.2026 befuhr der 28-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit slowenischem Kennzeichen die B10 in Richtung Landau. Bei einem Überholvorgang in Höhe der Anschlussstelle "Husterhöhe" verlor der Fahrer auf der schneeglatten linken Fahrspur die Kontrolle über sein Gespann. Nachdem er gegen die Mittelleitplanke stieß kam er rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Gespann wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die hinzugerufene Straßenmeisterei aus Waldfischbach-Burgalben musste während der Unfallaufnahme die B10 zwischendurch vollständig sperren. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 08:31

    POL-PDPS: Fahrerflucht nach Unfall im Begegnungsverkehr

    Rodalben (ots) - Zur Mittagszeit des 09.01.2026 befuhr ein Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz mit seinem weißen Mazda 2 mit PS-Kennzeichen die Hauptstraße in Rodalben in Richtung Ortsmitte. Ein entgegenkommendes Auto fuhr zu weit links, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel der Fahrerseite kam. Zum Verursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um ein braunes Auto handelte, das sich nach dem ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 13:00

    POL-PDPS: Wohnhausbrand- Zeugen gesucht

    Waldfischbach-Burgalben (ots) - Am Donnerstagabend (8. Januar 2026) rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Gebäudebrand in die Straße Roter Stich aus. Ein Anwohner meldete um 20.20 Uhr Flammen und Rauch an einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und dadurch ein weiteres Ausbreiten verhindern. Es wurden keine Personen verletzt. Über die ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 08:52

    POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

    Pirmasens (ots) - Am 02.01.2026 zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr parkte ein 18-jähriger Mann seinen weißen BMW in der Richard-Dippold-Straße in Höhe der Hausnummer 1. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden, welcher sich über die gesamte Beifahrerseite erstreckt, fest. Hinweise zu dem Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren