Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall eines Sattelzuges auf der B10

Pirmasens (ots)

Am Nachmittag des 10.01.2026 befuhr der 28-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit slowenischem Kennzeichen die B10 in Richtung Landau. Bei einem Überholvorgang in Höhe der Anschlussstelle "Husterhöhe" verlor der Fahrer auf der schneeglatten linken Fahrspur die Kontrolle über sein Gespann. Nachdem er gegen die Mittelleitplanke stieß kam er rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Gespann wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die hinzugerufene Straßenmeisterei aus Waldfischbach-Burgalben musste während der Unfallaufnahme die B10 zwischendurch vollständig sperren. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell