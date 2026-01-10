PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrerflucht nach Unfall im Begegnungsverkehr

Rodalben (ots)

Zur Mittagszeit des 09.01.2026 befuhr ein Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz mit seinem weißen Mazda 2 mit PS-Kennzeichen die Hauptstraße in Rodalben in Richtung Ortsmitte. Ein entgegenkommendes Auto fuhr zu weit links, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel der Fahrerseite kam. Zum Verursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um ein braunes Auto handelte, das sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

