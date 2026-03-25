Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Sachbeschädigung durch Softairbeschuss - Zeugen gesucht

Offenbach (ots)

Am 23.03.2026 bemerkte eine Anwohnerin der Mozartstraße in Offenbach in den Abendstunden ein Knallgeräusch. Am Folgetag stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fenster fest. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen konnte eine kleine Metallkugel aufgefunden werden, die mutmaßlich mit einer Softair-Pistole verschossen wurde. Ähnliche Meldungen von Anwohnern umliegender Straßen gingen ebenfalls ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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