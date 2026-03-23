Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Sonntagmorgen (22. März 2026) kollidierte auf der Sankt-Anton-Straße ein Pkw mit einer Fußgängerin. Die Krefelderin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige bog zuvor von der Friedrichstraße auf die Sankt-Anton-Straße in Fahrtrichtung Königsstraße ein. Dabei erfasste er die 62-Jährige, die die dortige Fußgängerfurt zum Überqueren der Fahrbahn nutzte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Sankt-Anton-Straße in Höhe der Unfallstelle von 9:40 Uhr bis 10:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (102)

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