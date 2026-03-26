POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Kind
Germersheim (ots)
Am 25.03.2026, gegen 13:00 Uhr kam es im Maximiliansauer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Der zweijährige lief unvermittelt auf die Straße und wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst. Das Kind erlitt leichte Verletzungen am Bein und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
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