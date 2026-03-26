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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Germersheim (ots)

Am 25.03.2026, gegen 13:00 Uhr kam es im Maximiliansauer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Der zweijährige lief unvermittelt auf die Straße und wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst. Das Kind erlitt leichte Verletzungen am Bein und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 1603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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