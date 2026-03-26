POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

A65/AS Kandel Süd (ots) - Immer wieder kommt es vor, dass sich beim Auffahren auf die Autobahn Unfälle ereignen, weil der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet wird. So wollte gestern (24.03.2026, 15.50 Uhr) eine 19-jährige Autofahrerin bei der AS Kandel-Süd (Fahrtrichtung LD) auf die A 65 auffahren und kollidierte dabei mit einem LKW, der auf dem rechten Fahrstreifen der A65 unterwegs war. Durch den ...

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