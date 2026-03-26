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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen aufgrund der Tunnelgruppensperrung

Annweiler (ots)

Auch heute, am 26.03.26, fanden wieder Verkehrskontrollen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei statt. Von 58 kontrollierten LKWs hatten 23 keine Berechtigung die Umleitungsstrecke zu befahren. Sie wurden zurück geschickt und zusätzlich wird ein Bußgeldverfahren gegen sie eingeleitet. Die Kontrollen werden in den nächsten Wochen fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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