POL-PDLD: Verkehrskontrollen aufgrund der Tunnelgruppensperrung
Annweiler (ots)
Auch heute, am 26.03.26, fanden wieder Verkehrskontrollen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei statt. Von 58 kontrollierten LKWs hatten 23 keine Berechtigung die Umleitungsstrecke zu befahren. Sie wurden zurück geschickt und zusätzlich wird ein Bußgeldverfahren gegen sie eingeleitet. Die Kontrollen werden in den nächsten Wochen fortgesetzt.
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