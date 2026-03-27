Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Leichtkraftrad entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 25.03.2026 stellte ein Geschädigter gegen 23:00 Uhr sein Leichtkraftrad der Marke Piaggio vor seiner Wohnanschrift in der Sudetenstraße in Landau ab. Am folgenden Morgen, gegen 05:45 Uhr, musste er feststellen, dass das Fahrzeug in der Nacht durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.900 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Sudetenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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