Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Kreispolizeibehörde Wesel stärkt Bezirksdienst der Polizeiwache Ost

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Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 18.03.2026, stellte der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Wesel, Landrat Ingo Brohl, zusammen mit dem Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Ulrich Kühn und dem Wachleiter der Polizeiwache Ost, Erster Polizeihauptkommissar Frank Marienfeldt den neuen Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Ost in Dinslaken vor. Weiterhin begrüßte er zwei erfahrene Polizeibeamte, welche als Bezirksdienstbeamte in Dinslaken für die Bereiche Averbruch und Innenstadt vorgestellt wurden.

Die Polizeiwache Ost betreut in ihrem Zuständigkeitsbereich die Kommunen Dinslaken, Voerde, Hünxe und Schermbeck. Mit dem Einsatz von drei erfahrenen Polizeibeamten stärkt die Kreispolizeibehörde Wesel den Bezirksdienst der Polizeiwache Ost und setzt damit ein klares Zeichen für Bürgernähe und Präsenz vor Ort. In den Räumlichkeiten der Polizeiwache Ost in Dinslaken bestand am Mittwoch Gelegenheit für einen Austausch mit den geladenen Bürgermeistern: Herr Rexforth aus Schermbeck, Herr Panke aus Dinslaken und Herr Haarmann aus Voerde waren der Einladung nach Dinslaken gefolgt. Herr Häsel aus Hünxe konnte aus terminlichen Gründen leider nicht beiwohnen.

Polizeihauptkommissar Dennis Scheffler übernimmt die Leitung des Bezirksdienstes. Der 49-Jährige verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung bei der Polizei NRW und war zuletzt unter anderem in der Leitstelle sowie als Dienstgruppenleiter im Wachdienst tätig. In seiner neuen Funktion ist er für den Bezirksdienst in Dinslaken, Voerde, Hünxe und Schermbeck verantwortlich. Zudem vertritt er den Leiter der Polizeiwache Ost in dessen Abwesenheit. "Ich freue mich sehr, als Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Ost zu einer eng verzahnten Zusammenarbeit mit den Kommunen sowie mit den Schulen und Kindergärten beitragen zu können. So können wir die Sorgen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und gemeinsam Lösungen entwickeln", so Scheffler.

Ebenfalls sind Polizeihauptkommissar Harald Mibach und Polizeihauptkommissar Sascha Czerwinski neuerdings im Bezirksdienst der Polizeiwache Ost tätig. Beide bringen langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Einsatzbereichen mit.

Harald Mibach wechselte nach über zwei Jahrzehnten im Wachdienst bewusst in den Bezirksdienst und betreut den Bezirk Averbruch. "Als Bezirksdienstbeamter hat man einen anderen, näheren Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern im Wirkungsbereich. Besonders wichtig ist mir auch die Arbeit mit Kindern, etwa in der Verkehrserziehung, bei der wir wichtige Grundlagen für die Zukunft legen", erklärt Mibach.

Sascha Czerwinski kann auf eine über 35-jährige Laufbahn in verschiedenen Verwendungen innerhalb der Polizei zurückblicken. Nach Stationen unter anderem in Köln sowie im gesamten Kreisgebiet bringt er seine umfangreiche Erfahrung nun in den Bezirksdienst ein, wo er für den Bereich Innenstadt zuständig ist.

Landrat Ingo Brohl beglückwünschte die Polizeihauptkommissare zur Übernahme der neuen Aufgabe und betonte die Bedeutung der Bezirksdienstarbeit vor Ort: "Der Bezirksdienst steht für sichtbare Präsenz, persönliche Ansprechpartner und eine enge Zusammenarbeit mit Kommunen, Schulen und weiteren Einrichtungen. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Wesel. Der Bezirksdienst ist damit ein wichtiger Baustein für Sicherheit und Vertrauen im Kreis Wesel. Unsere Beamtinnen und Beamten sind vor Ort ansprechbar, hören zu und kümmern sich. Genau das macht gute Polizeiarbeit aus."

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