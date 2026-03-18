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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Hamminkeln (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Hamminkeln-Wertherbruch ein Verkehrsunfall bei dem ein 25-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 16:15 Uhr befuhr eine 88-jährige Frau aus Rees mit ihrem Pkw die Provinzialstraße in Fahrtrichtung Wertherbruch. Gleichzeitig befuhr der Kradfahrer dieselbe Straße aus der entgegenkommenden Fahrtrichtung. Im Bereich der Einmündung am Schlehenweg beabsichtigte die 88-Jährige nach links in den Schlehenweg abzubiegen. Im Rahmen des Abbiegevorganges kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen verbrachte ihn umgehend in ein Bocholter Krankenhaus.

Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen.

Polizeibeamte sperrten die Provinzialstraße im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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