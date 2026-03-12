Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Kradfahrer bei Ausweichmanöver leicht verletzt

Neuenhaus (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Uelsener Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Uelsener Straße in Richtung Ortsmitte, als in Höhe der Hausnummer 11 ein schwarzer Kleinwagen rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 17-Jährige stark ab und kam dabei zu Fall. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Der Jugendliche erlitt eine leichte Verletzung. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Ortsmitte fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Kleinwagen oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell