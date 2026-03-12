Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Restaurant

Papenburg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 06:59 Uhr, kam es in einem Restaurant am Hauptkanal Links in Papenburg zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im rückwärtigen Bereich des Restaurants brachen sie zwei Glücksspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell