Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Gebäude

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 06:45 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in ein Gebäude der Caritas an der Kuhstraße in Meppen zu gelangen.

Eine Mitarbeiterin stellte im rückwärtigen Bereich des Gebäudes entsprechende Beschädigungen an zwei Türen fest, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
