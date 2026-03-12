PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Quendorf - Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt

Quendorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 9. März 2026, kam es gegen 02:26 Uhr zu einer Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Quendorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten bislang unbekannte Täter mit einem bislang unbekannten Sprengmittel einen Fahrkartenautomaten der Bentheimer Eisenbahn AG am Bahnsteig. Ein Anwohner wurde durch einen lauten Knall geweckt und stellte anschließend Rauchschwaden im Bereich des Bahnhofs fest. Er verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lagen mehrere Trümmerteile auf dem Bahnsteig verteilt. Der Automat wurde durch die Explosion erheblich beschädigt.

Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

