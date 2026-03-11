Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Betrugsversuch mit Spendendose - Polizei bittet um Hinweise

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben versucht, eine Spendendose mit Zahngold aus einer Zahnarztpraxis im Stadtteil Obenende zu erlangen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges und bittet um Hinweise.

Bereits am 26. Februar 2026 meldete sich eine bislang unbekannte Frau telefonisch in einer Zahnarztpraxis in Papenburg und gab sich als Mitarbeiterin des SOS-Kinderdorfes aus. In dem Gespräch erkundigte sie sich zunächst nach der Füllmenge einer in der Praxis aufgestellten Spendendose, in der Zahngold und andere Dentalmetalle gesammelt werden. Anschließend kündigte sie an, dass die Dose am Montag, 2. März, während der Praxisöffnungszeiten abgeholt werde. Zur angeblichen Legitimation nannte sie eine entsprechende Identifikationsnummer.

Am Freitag, 27. Februar, erschien bereits ein bislang unbekannter Mann in der Praxis und gab an, die Spendendose abholen zu wollen. Das Praxispersonal wurde misstrauisch und verwies darauf, dass eine Abholung erst am darauffolgenden Montag vorgesehen sei. Der Mann verließ daraufhin die Praxis wieder.

Am Montag, 2. März, erschien derselbe Mann erneut in der Zahnarztpraxis und gab wiederum an, die Spendendose abholen zu wollen. Während das Personal vorgab, die Dose aus einem Nebenraum zu holen, wurde die Polizei verständigt. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung verließ der Mann jedoch die Praxis und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 165 bis 170 cm groß

- etwa 30 bis 40 Jahre alt

- kräftige, muskulöse Statur

- gebräunte Haut, südländisches Erscheinungsbild

- braune, nach hinten gegelte Haare mit seitlichem Kurzhaarschnitt

- sprach akzentfrei Deutsch

- komplett dunkel gekleidet

- führte eine Umhängetasche mit sich

Der Wert der in der Spendendose befindlichen Metalle wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Spenden werden üblicherweise einmal jährlich abgeholt und zugunsten des SOS-Kinderdorfes verwertet.

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell