PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Betrugsversuch mit Spendendose - Polizei bittet um Hinweise

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben versucht, eine Spendendose mit Zahngold aus einer Zahnarztpraxis im Stadtteil Obenende zu erlangen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges und bittet um Hinweise.

Bereits am 26. Februar 2026 meldete sich eine bislang unbekannte Frau telefonisch in einer Zahnarztpraxis in Papenburg und gab sich als Mitarbeiterin des SOS-Kinderdorfes aus. In dem Gespräch erkundigte sie sich zunächst nach der Füllmenge einer in der Praxis aufgestellten Spendendose, in der Zahngold und andere Dentalmetalle gesammelt werden. Anschließend kündigte sie an, dass die Dose am Montag, 2. März, während der Praxisöffnungszeiten abgeholt werde. Zur angeblichen Legitimation nannte sie eine entsprechende Identifikationsnummer.

Am Freitag, 27. Februar, erschien bereits ein bislang unbekannter Mann in der Praxis und gab an, die Spendendose abholen zu wollen. Das Praxispersonal wurde misstrauisch und verwies darauf, dass eine Abholung erst am darauffolgenden Montag vorgesehen sei. Der Mann verließ daraufhin die Praxis wieder.

Am Montag, 2. März, erschien derselbe Mann erneut in der Zahnarztpraxis und gab wiederum an, die Spendendose abholen zu wollen. Während das Personal vorgab, die Dose aus einem Nebenraum zu holen, wurde die Polizei verständigt. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung verließ der Mann jedoch die Praxis und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

   -	etwa 165 bis 170 cm groß
   -	etwa 30 bis 40 Jahre alt
   -	kräftige, muskulöse Statur
   -	gebräunte Haut, südländisches Erscheinungsbild

- braune, nach hinten gegelte Haare mit seitlichem Kurzhaarschnitt

   -	sprach akzentfrei Deutsch
   -	komplett dunkel gekleidet
   -	führte eine Umhängetasche mit sich

Der Wert der in der Spendendose befindlichen Metalle wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Spenden werden üblicherweise einmal jährlich abgeholt und zugunsten des SOS-Kinderdorfes verwertet.

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:00

    POL-EL: Nordhorn - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Nordhorn (ots) - Am Mittwochmorgen, 11. März 2026, kam es gegen 07:10 Uhr im Einmündungsbereich Richterskamp / Lindenallee in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines Peugeot 206 befuhr den Richterskamp aus Richtung Denekamper Straße kommend in Richtung Ootmarsumer Weg. Zeitgleich ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:31

    POL-EL: Haren - Werkzeuge aus mehreren Montage-Transportern entwendet - Zeugen gesucht

    Haren (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mehrere Montage-Transporter in Haren gewaltsam aufgebrochen. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge angegangen, aus vier davon entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Betroffen waren ein VW Crafter und ein Peugeot Boxer in der Haydnstraße, ein VW Transporter in der Siliesstraße, ein Renault Master ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:29

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfall unter Einfluss von THC

    Haren (ots) - Gestern gegen 21:15 Uhr kam ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Tengestraße in Fahrtrichtung Altenberge rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren