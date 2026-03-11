PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Werkzeuge aus mehreren Montage-Transportern entwendet - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mehrere Montage-Transporter in Haren gewaltsam aufgebrochen. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge angegangen, aus vier davon entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Betroffen waren ein VW Crafter und ein Peugeot Boxer in der Haydnstraße, ein VW Transporter in der Siliesstraße, ein Renault Master in der Nordstraße sowie ein weiterer VW Transporter in der Emsstraße. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob die fünf Taten in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder zu der bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 11.03.2026 – 08:29

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfall unter Einfluss von THC

    Haren (ots) - Gestern gegen 21:15 Uhr kam ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Tengestraße in Fahrtrichtung Altenberge rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:06

    POL-EL: Meppen - Fahrzeug beschädigt Leitkegel an Unfallstelle und flüchtet

    Meppen (ots) - Am Dienstag, 10. März 2026, kam es gegen 08:10 Uhr auf der B70 in Meppen in Höhe der Anschlussstelle Lathener Straße (Stadion) in Fahrtrichtung Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei hatte dort zuvor eine Unfallstelle* mit Verkehrsleitkegeln abgesichert. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bemerkte die Absicherung offenbar zu spät und ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:05

    POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Sögel (ots) - Am Dienstag, 10. März 2026, kam es zwischen 07:00 Uhr und 16:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der rote VW T-Roc der Geschädigten ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 10. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer öffnete vermutlich die Tür seines Fahrzeugs und stieß dabei gegen den geparkten ...

    mehr
