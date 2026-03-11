Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Werkzeuge aus mehreren Montage-Transportern entwendet - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mehrere Montage-Transporter in Haren gewaltsam aufgebrochen. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge angegangen, aus vier davon entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Betroffen waren ein VW Crafter und ein Peugeot Boxer in der Haydnstraße, ein VW Transporter in der Siliesstraße, ein Renault Master in der Nordstraße sowie ein weiterer VW Transporter in der Emsstraße. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob die fünf Taten in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder zu der bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

