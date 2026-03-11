PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Fahrzeug beschädigt Leitkegel an Unfallstelle und flüchtet

Meppen (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, kam es gegen 08:10 Uhr auf der B70 in Meppen in Höhe der Anschlussstelle Lathener Straße (Stadion) in Fahrtrichtung Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei hatte dort zuvor eine Unfallstelle* mit Verkehrsleitkegeln abgesichert. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bemerkte die Absicherung offenbar zu spät und kollidierte mit zwei der aufgestellten Leitkegel. Dabei wurden die Leitkegel beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien feststellen zu lassen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

* https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6232935

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

