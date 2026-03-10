PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B70 - keine Verletzten - rund 11.000 Euro Sachschaden

Meppen (ots)

Heute Morgen gegen 7:35 Uhr kam es bei Meppen auf der B70 in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen.

Eine 18-jährige Frau fuhr mit ihrem Fiat 500 von der Lathener Straße auf die B70 in Richtung Lingen auf. Aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens musste sie am Ende des Beschleunigungsstreifens ohne ausreichende Lücke auf den Hauptfahrstreifen wechseln. Der dort fahrende 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz bremste daraufhin stark ab. Ein nachfolgender 34-jähriger Mann mit einem VW Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Mercedes auf. Der dahinterfahrende 50-jährige Fahrer eines Audi A6 versuchte anschließend, durch einen Wechsel auf den Überholfahrstreifen einen weiteren Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte er jedoch den dort fahrenden VW Golf eines 21-jährigen Mannes.

Insgesamt waren fünf Personen an dem Verkehrsunfall beteiligt, jedoch wurde niemand verletzt. An vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Dieser wird nach bisherigen Erkenntnissen auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 12:50

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Haren (ots) - Am Montag, 9. März 2026, kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Langen Straße in Höhe der Hausnummer 58 in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf bislang ungeklärte Weise einen dort vorwärts eingeparkten schwarzen VW ID.4. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:46

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht an der Veldhauser Straße

    Nordhorn (ots) - Zwischen Freitag, 6. März 2026, 10:00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 16:00 Uhr, kam es an der Veldhauser Straße in Höhe der Hausnummer 263 in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Fiat Punto und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:41

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht am Alten Schulweg

    Papenburg (ots) - Am Samstag, 7. März 2026, kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr am Alten Schulweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Einparken einen dort abgestellten grauen Opel Zafira. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren