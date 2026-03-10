Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B70 - keine Verletzten - rund 11.000 Euro Sachschaden

Meppen (ots)

Heute Morgen gegen 7:35 Uhr kam es bei Meppen auf der B70 in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen.

Eine 18-jährige Frau fuhr mit ihrem Fiat 500 von der Lathener Straße auf die B70 in Richtung Lingen auf. Aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens musste sie am Ende des Beschleunigungsstreifens ohne ausreichende Lücke auf den Hauptfahrstreifen wechseln. Der dort fahrende 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz bremste daraufhin stark ab. Ein nachfolgender 34-jähriger Mann mit einem VW Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Mercedes auf. Der dahinterfahrende 50-jährige Fahrer eines Audi A6 versuchte anschließend, durch einen Wechsel auf den Überholfahrstreifen einen weiteren Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte er jedoch den dort fahrenden VW Golf eines 21-jährigen Mannes.

Insgesamt waren fünf Personen an dem Verkehrsunfall beteiligt, jedoch wurde niemand verletzt. An vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Dieser wird nach bisherigen Erkenntnissen auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell