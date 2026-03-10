Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht an der Veldhauser Straße
Nordhorn (ots)
Zwischen Freitag, 6. März 2026, 10:00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 16:00 Uhr, kam es an der Veldhauser Straße in Höhe der Hausnummer 263 in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Fiat Punto und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
