Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Haren (ots)

Am Montag, 9. März 2026, kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Langen Straße in Höhe der Hausnummer 58 in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf bislang ungeklärte Weise einen dort vorwärts eingeparkten schwarzen VW ID.4. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

