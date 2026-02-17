Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfälle aufgrund von Straßenschäden - Erneute Geschwindigkeitsmessungen auf der L523

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend und Montagmorgen (14. und 16.02.2026) kam es auf der L523 infolge von Fahrbahnschäden zu zwei Verkehrsunfällen. In einem Fall platzte beim Durchfahren eines Schlaglochs der Reifen eines Autos, im zweiten Fall wurde die Felge eines Autos beschädigt.

Beide Vorfälle verdeutlichen, wie entscheidend eine angepasste Geschwindigkeit - insbesondere bei erkennbaren Straßenschäden - für die Verkehrssicherheit ist. Die auf 50 km/h reduzierte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt dient ausdrücklich dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer. Überhöhte Geschwindigkeit erhöht nicht nur das Risiko von Fahrzeugschäden erheblich, sondern auch die Gefahr folgenschwerer Verkehrsunfälle.

Vor diesem Hintergrund führten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste am gestrigen Tag (16.02.2026,14:50 - 20:50 Uhr) erneut Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 3.188 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte über 300 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 32 Fällen hat die Überschreitung ein Fahrverbot zur Folge.

Auch künftig wird die Polizei die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit an diesem Streckenabschnitt überwachen. Geschwindigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Verkehrssicherheit - gerade in Bereichen mit bestehenden Straßenschäden. Eine angepasste Fahrweise trägt maßgeblich dazu bei, Unfälle zu verhindern und alle Verkehrsteilnehmer zu schützen.

