Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Sögel (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, kam es zwischen 07:00 Uhr und 16:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der rote VW T-Roc der Geschädigten ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 10. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer öffnete vermutlich die Tür seines Fahrzeugs und stieß dabei gegen den geparkten Pkw. Dadurch entstand ein Sachschaden.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

