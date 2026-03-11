Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Unfall im Begegnungsverkehr: Verursacher flüchtet

Werpeloh (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, kam es gegen 16:39 Uhr auf der Hauptstraße in Werpeloh zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 19-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris war auf der Hauptstraße in Richtung Werpeloh unterwegs. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Werpeloh kommend in Fahrtrichtung Sögel. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, sodass es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision der Außenspiegel beider Fahrzeuge kam.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw, vermutlich eine Limousine, gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

