Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte

Vrees - Diebstahl mehrerer Quads und Motorräder - Zusammenhang mit weiterem Fall wird geprüft

Werlte / Vrees (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (gegen Mitternacht) kam es in Werlte zu einem Diebstahl mehrerer Quads und Motorräder. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Bockholter Straße und entwendeten insgesamt fünf Fahrzeuge. Um diese in Betrieb zu nehmen, wurden unter anderem Schlösser aufgebrochen. Anschließend flüchteten Sie mit Ihrer Beute.

Im Zuge der Ermittlungen konnten noch am selben Tag drei der entwendeten Fahrzeuge auf einem Gelände des Bauhofs in Vrees sowie in angrenzenden Waldgebieten aufgefunden werden. Die Polizei führte dort anschließend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Während der weiteren Maßnahmen vor Ort stellten Einsatzkräfte zwei Männer im Alter von 20 und 33 Jahren im Nahbereich des Auffindeortes fest und kontrollierten sie. Aufgrund von mitgeführten Gegenständen und weiterer Umstände ergab sich ein Tatverdacht, sodass polizeiliche Maßnahmen eingeleitet wurden. Anschließend wurden die Männer nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei prüft darüber hinaus einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Fall in der Region. Bereits in der Zeit von Donnerstag, 5. März 2026, bis Freitag, 6. März 2026, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Führerhaus einer selbstfahrenden forstwirtschaftlichen Arbeitsmaschine (Harvester). Aus dem Fahrzeug wurden mehrere technische Einrichtungen ausgebaut und entwendet. Anschließend entleerten die Täter einen Feuerlöscher im Führerhaus. Der entstandene Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten Teile des Diebesgutes aus diesem Fall ebenfalls im Bereich Vrees aufgefunden werden. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei arbeitet derzeit mit Hochdruck an der weiteren Aufklärung der Taten.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell