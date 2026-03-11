Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall unter Einfluss von THC

Haren (ots)

Gestern gegen 21:15 Uhr kam ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Tengestraße in Fahrtrichtung Altenberge rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

