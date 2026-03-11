PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmorgen, 11. März 2026, kam es gegen 07:10 Uhr im Einmündungsbereich Richterskamp / Lindenallee in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 45-jähriger Fahrer eines Peugeot 206 befuhr den Richterskamp aus Richtung Denekamper Straße kommend in Richtung Ootmarsumer Weg. Zeitgleich war ein 22-jähriger Mann mit einem E-Scooter auf der Lindenallee aus Richtung Blumenstraße unterwegs.

Im Einmündungsbereich beabsichtigte der 22-Jährige, die Lindenallee über einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw. Der Autofahrer leitete noch eine Bremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich zeitweise gesperrt. Gegen 10:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

