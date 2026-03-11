PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B70

Lünne (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, kam es gegen 11:27 Uhr im Bereich der Jägerstraße / B70 in Lünne zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 85-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr die Jägerstraße und beabsichtigte, die B70 zu überqueren, um seine Fahrt auf der Jägerstraße fortzusetzen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den auf der B70 aus Varenrode in Richtung Spelle fahrenden 26-jährigen Fahrer eines Opel Adam.

Es kam zur Kollision, bei der der Opel seitlich gegen den VW Transporter prallte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter auf die Seite.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B70 war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Gegen 13:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:11

    POL-EL: Papenburg - Betrugsversuch mit Spendendose - Polizei bittet um Hinweise

    Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben versucht, eine Spendendose mit Zahngold aus einer Zahnarztpraxis im Stadtteil Obenende zu erlangen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges und bittet um Hinweise. Bereits am 26. Februar 2026 meldete sich eine bislang unbekannte Frau telefonisch in einer Zahnarztpraxis in Papenburg und gab sich als Mitarbeiterin ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:00

    POL-EL: Nordhorn - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Nordhorn (ots) - Am Mittwochmorgen, 11. März 2026, kam es gegen 07:10 Uhr im Einmündungsbereich Richterskamp / Lindenallee in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines Peugeot 206 befuhr den Richterskamp aus Richtung Denekamper Straße kommend in Richtung Ootmarsumer Weg. Zeitgleich ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:31

    POL-EL: Haren - Werkzeuge aus mehreren Montage-Transportern entwendet - Zeugen gesucht

    Haren (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mehrere Montage-Transporter in Haren gewaltsam aufgebrochen. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge angegangen, aus vier davon entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Betroffen waren ein VW Crafter und ein Peugeot Boxer in der Haydnstraße, ein VW Transporter in der Siliesstraße, ein Renault Master ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren