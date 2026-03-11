Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B70

Lünne (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, kam es gegen 11:27 Uhr im Bereich der Jägerstraße / B70 in Lünne zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 85-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr die Jägerstraße und beabsichtigte, die B70 zu überqueren, um seine Fahrt auf der Jägerstraße fortzusetzen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den auf der B70 aus Varenrode in Richtung Spelle fahrenden 26-jährigen Fahrer eines Opel Adam.

Es kam zur Kollision, bei der der Opel seitlich gegen den VW Transporter prallte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter auf die Seite.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B70 war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Gegen 13:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell