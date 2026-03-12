Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus
Lingen (ots)
In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. März 2026, 15:30 Uhr, und 22:40 Uhr, kam es in der Straße Vennwiske in Lingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 zu melden.
