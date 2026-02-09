PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Feuerwehr befreit zwei Personen aus LKW mit hydraulischem Rettungsgerät

Eppstein im Taunus (ots)

Ein LKW mit Hubsteiger war am Montagmorgen auf der Lorsbacher Str. von Hofheim kommend von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wrack befreien. Eine zweite Person war auf der Beifahrerseite im Fußbereich eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät gerettet werden. Aufgrund des Schadensbildes ist der Rettungsdienst von schweren Verletzungen ausgegangen. Beide Verunfallten wurden in umliegende Kliniken transportiert. Die Lorsbacher Straße musste für die Rettungsarbeiten und die Ermittlung der Unfallursache ca. 90 Minuten voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr der Stadt Eppstein
Stadtbrandinspektor Mario Mezga
mario.mezga@eppstein.de
0171 2694427

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell

