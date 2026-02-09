Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Feuerwehr befreit zwei Personen aus LKW mit hydraulischem Rettungsgerät

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eppstein im Taunus (ots)

Ein LKW mit Hubsteiger war am Montagmorgen auf der Lorsbacher Str. von Hofheim kommend von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wrack befreien. Eine zweite Person war auf der Beifahrerseite im Fußbereich eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät gerettet werden. Aufgrund des Schadensbildes ist der Rettungsdienst von schweren Verletzungen ausgegangen. Beide Verunfallten wurden in umliegende Kliniken transportiert. Die Lorsbacher Straße musste für die Rettungsarbeiten und die Ermittlung der Unfallursache ca. 90 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell