Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft an der Haselünner Straße in Meppen einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts. Vermutlich versuchten sie, sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nach derzeitigem Stand gelangten sie jedoch nicht in das Gebäude. Durch die Beschädigung ist die Tür derzeit nicht mehr funktionsfähig.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

