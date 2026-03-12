PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft an der Haselünner Straße in Meppen einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts. Vermutlich versuchten sie, sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nach derzeitigem Stand gelangten sie jedoch nicht in das Gebäude. Durch die Beschädigung ist die Tür derzeit nicht mehr funktionsfähig.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:53

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Restaurant

    Papenburg (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 06:59 Uhr, kam es in einem Restaurant am Hauptkanal Links in Papenburg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im rückwärtigen Bereich des Restaurants brachen sie zwei Glücksspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Höhe ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:53

    POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Gebäude

    Meppen (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 06:45 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in ein Gebäude der Caritas an der Kuhstraße in Meppen zu gelangen. Eine Mitarbeiterin stellte im rückwärtigen Bereich des Gebäudes entsprechende Beschädigungen an zwei Türen fest, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:51

    POL-EL: Quendorf - Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt

    Quendorf (ots) - In der Nacht zu Montag, 9. März 2026, kam es gegen 02:26 Uhr zu einer Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Quendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten bislang unbekannte Täter mit einem bislang unbekannten Sprengmittel einen Fahrkartenautomaten der Bentheimer Eisenbahn AG am Bahnsteig. Ein Anwohner wurde durch einen lauten Knall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren