Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unbekannter bricht in Gerätehaus ein

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Werther Straße;

Tatzeit: 24.02.2026, zwischen 00:30 Uhr und 01.15 Uhr;

In ein Feuerwehrgerätehaus eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Isselburg. Der Einbrecher verschaffte sich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Inneren des Gebäudes. Nach jetzigen Erkenntnissen verließ er den Tatort, ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

