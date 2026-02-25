Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bus mutwillig beschädigt

Reken (ots)

Tatort: Reken, Overbergstraße;

Tatzeit: 24.02.2026, zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr;

Einen Bus beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Reken. Die Täter schlugen am Dienstagmorgen zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr eine rückwärtige Scheibe ein. Der Bus parkte zu der Zeit an einer Bushaltestelle an der Overbergstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell