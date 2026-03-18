Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Betrug an der Haustür

Moers (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr zu einem Betrug in der Moerser Innenstadt.

Mindestens drei unbekannte Frauen klingelten an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses bei einer 84- jährigen Frau. Die Frauen gaben sich der Seniorin gegenüber als Bankmitarbeiterinnen aus und brachten diese im weiteren Verlauf dazu, ihnen ihre Bankkarte mit ihrer PIN-Nummer heraus zu geben. Hintergrund zur Herausgabe der Bankkarte seien Unregelmäßigkeiten auf dem Konto der Moerserin.

Später kam es zu mehreren Abbuchungen vom Konto der Seniorin.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben: Alle ca. 30-45 Jahre alt, korpulente Figur. Eine der Frauen sei bunt gekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen die Frauengruppe aufgefallen ist und die ggf. auch Hinweise zu einem Fahrzeug machen können, mit dem sie sich fortbewegt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260317-1440

Tipps zum Umgang mit Fremden an der Haustür:

- Schauen Sie durch Ihren Türspion und öffnen Sie die Tür nur über einen Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold,

Schmuck oder Ihre Bankkarte bittet.

- Behörden verlangen am Telefon in Deutschland keine Übergabe von

hohen Bargeldsummen oder Bankkarten von Bürgerinnen und Bürgern.

- Bankangestellte hinterfragen keine PIN Nummern, diese sind geheim! - Schließen Sie die Tür, wenn Sie ein komisches Gefühl haben und rufen Sie die Polizei. - Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgüter an Ihnen unbekannte Personen. - Ziehen Sie Personen Ihres Vertrauens hinzu. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer

eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. Ein Appell der Polizei richtet sich auch an jüngere Angehörige: Klären Sie Ihre lebensälteren Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn über die Maschen der Betrüger auf.

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