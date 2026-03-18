POL-WES: Moers - Nachtrag zu lebensgefährlich verletztem Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw
Moers (ots)
Am Donnerstag, den 26.02.2026, gegen 10:35 Uhr, ereignete sich auf der Düsseldorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 88- jähriger Radfahrer aus Duisburg lebensgefährlich verletzt wurde, wir berichteten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6224791
Der 88- Jährige erlag gestern in einem Duisburger Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
/EG
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell