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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Nachtrag zu lebensgefährlich verletztem Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Moers (ots)

Am Donnerstag, den 26.02.2026, gegen 10:35 Uhr, ereignete sich auf der Düsseldorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 88- jähriger Radfahrer aus Duisburg lebensgefährlich verletzt wurde, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6224791

Der 88- Jährige erlag gestern in einem Duisburger Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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