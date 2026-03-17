POL-WES: Voerde - E-Scooter Fahrerin wird bei Kollision mit Pkw verletzt
Voerde (ots)
Am Montagmorgen, gegen 07:55 Uhr, kam es auf der Frankfurter Straße zu einer Kollision zwischen einer E-Scooter Fahrerin und einem Pkw.
Eine 16- jährige Schülerin aus Voerde querte an einer Querungshilfe die Frankfurter Straße in Richtung Hallenbad und übersah hierbei den Pkw eines 49- Jährigen aus Voerde, der aus Wesel in Richtung Dinslaken fuhr.
Beim Zusammenstoß verletzte sich die 16- Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte die Schülerin in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte.
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