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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - E-Scooter Fahrerin wird bei Kollision mit Pkw verletzt

Voerde (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:55 Uhr, kam es auf der Frankfurter Straße zu einer Kollision zwischen einer E-Scooter Fahrerin und einem Pkw.

Eine 16- jährige Schülerin aus Voerde querte an einer Querungshilfe die Frankfurter Straße in Richtung Hallenbad und übersah hierbei den Pkw eines 49- Jährigen aus Voerde, der aus Wesel in Richtung Dinslaken fuhr.

Beim Zusammenstoß verletzte sich die 16- Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte die Schülerin in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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