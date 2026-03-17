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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - VW Multivan gestohlen - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

In der Nacht von Sonntag (15.03.) auf Montag (16.03.) entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 21 Uhr und 7 Uhr einen VW Multivan auf dem Zeisigweg. Dieser parkte dort am Fahrbahnrand nahe der Einmündung Grote Gert.

Der Multivan ist schwarz und mit dem amtlichen Kennzeichen WES-MU345 versehen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu melden.

EG/Ref. 260316-0755

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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