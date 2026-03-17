POL-WES: Rheinberg - VW Multivan gestohlen - Zeugen gesucht
Rheinberg (ots)
In der Nacht von Sonntag (15.03.) auf Montag (16.03.) entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 21 Uhr und 7 Uhr einen VW Multivan auf dem Zeisigweg. Dieser parkte dort am Fahrbahnrand nahe der Einmündung Grote Gert.
Der Multivan ist schwarz und mit dem amtlichen Kennzeichen WES-MU345 versehen.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu melden.
EG/Ref. 260316-0755
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