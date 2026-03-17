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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags versuchten bislang unbekannte Täter gegen kurz nach drei Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Mozartstraße einzubrechen.

Mindestens drei unbekannte, dunkel gekleidete Personen versuchten sich über den Haupteingang Zutritt in das Geschäft zu verschaffen. Die Unbekannten gelangten nicht in das Innere des Ladens.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Auch sind Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen in der Umgebung wichtig.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260317-0433

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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