Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Polizei sucht Hinweise nach Einbruch in Kiosk

Sonsbeck (ots)

In der Nacht von Samstag (14.03.) auf Sonntag (15.03.) brachen unbekannte Täter zwischen 22 Uhr und 08 Uhr in einen Kiosk auf der Hochstraße ein.

Nachdem die Täter die Eingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie den Innenbereich.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten sie Bargeld und Tabakwaren im vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260315-0925

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