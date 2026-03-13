Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Leichtkraftrad aus Garage entwendet

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag (12.03.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr ein Leichtkraftrad auf der Bruchstraße.

Der schwarze Aprilia Motorroller "Mojito 125" stand dort in einer Garage. Wie die unbekannten Täter den Roller mit dem amtlichen Kennzeichen K-NG 72 aus der Garage entwendeten ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260312-1725

