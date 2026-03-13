PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Leichtkraftrad aus Garage entwendet

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag (12.03.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr ein Leichtkraftrad auf der Bruchstraße.

Der schwarze Aprilia Motorroller "Mojito 125" stand dort in einer Garage. Wie die unbekannten Täter den Roller mit dem amtlichen Kennzeichen K-NG 72 aus der Garage entwendeten ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260312-1725

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 15:08

    POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, und der Kreispolizeibehörde Wesel: Moers - Polizeibeamte nehmen zwei Tatverdächtige bei Einbruch in Bürogebäude fest

    Moers (ots) - Am Mittwochmorgen (11.03.) meldete ein Zeuge gegen 00:30 Uhr verdächtige Geräusche, die auf einen Einbruch hindeuteten. Diese kamen aus einem Bürogebäude auf der Bankstraße. Bei Eintreffen der Polizei wies die Haupteingangstür Aufbruchspuren auf. Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten das ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:19

    POL-WES: Hünxe - Bürgersprechstunde

    Hünxe (ots) - Die Bezirksdienstbeamten für Hünxe bieten jeden Mittwoch eine Bürgersprechstunde an. Die Polizeihauptkommissare Sven Deus und Christian Rietz sind zwischen 12:00 und 14:00 in ihrem Büro zu erreichen. Der Bezirksdienstposten befindet sich in der Dorstener Straße 13 in Hünxe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:04

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 17.03.2026, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren