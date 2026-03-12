Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, und der Kreispolizeibehörde Wesel: Moers - Polizeibeamte nehmen zwei Tatverdächtige bei Einbruch in Bürogebäude fest

Am Mittwochmorgen (11.03.) meldete ein Zeuge gegen 00:30 Uhr verdächtige Geräusche, die auf einen Einbruch hindeuteten. Diese kamen aus einem Bürogebäude auf der Bankstraße. Bei Eintreffen der Polizei wies die Haupteingangstür Aufbruchspuren auf.

Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten das Gebäude und konnten zwei Personen in dem Gebäude feststellen. Diese versuchten sich zunächst in dem Objekt vor der Polizei zu verstecken.

Als die Polizeibeamten das Gebäude durchsuchten, versuchte eine 25- jährige Duisburgerin durch ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss zu flüchten. Sie konnte bei dem Fluchtversuch durch die Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei den weiteren Durchsuchungsmaßnahmen konnte der zweite Täter ebenfalls im Objekt angetroffen werden. Unter Beteiligung eines Polizeidiensthundes des PP Duisburg konnte der 40- jährige Dinslakener gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Es konnten Aufbruchswerkzeug und Handschuhe bei der 25- Jährigen aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve -Zweigstelle Moers- wurden beide einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl für den 40- Jährigen erließ. Die 25- Jährige ist unter Auflagen entlassen worden.

