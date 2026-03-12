PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, und der Kreispolizeibehörde Wesel: Moers - Polizeibeamte nehmen zwei Tatverdächtige bei Einbruch in Bürogebäude fest

Moers (ots)

Am Mittwochmorgen (11.03.) meldete ein Zeuge gegen 00:30 Uhr verdächtige Geräusche, die auf einen Einbruch hindeuteten. Diese kamen aus einem Bürogebäude auf der Bankstraße. Bei Eintreffen der Polizei wies die Haupteingangstür Aufbruchspuren auf.

Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten das Gebäude und konnten zwei Personen in dem Gebäude feststellen. Diese versuchten sich zunächst in dem Objekt vor der Polizei zu verstecken.

Als die Polizeibeamten das Gebäude durchsuchten, versuchte eine 25- jährige Duisburgerin durch ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss zu flüchten. Sie konnte bei dem Fluchtversuch durch die Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei den weiteren Durchsuchungsmaßnahmen konnte der zweite Täter ebenfalls im Objekt angetroffen werden. Unter Beteiligung eines Polizeidiensthundes des PP Duisburg konnte der 40- jährige Dinslakener gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Es konnten Aufbruchswerkzeug und Handschuhe bei der 25- Jährigen aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve -Zweigstelle Moers- wurden beide einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl für den 40- Jährigen erließ. Die 25- Jährige ist unter Auflagen entlassen worden.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:19

    POL-WES: Hünxe - Bürgersprechstunde

    Hünxe (ots) - Die Bezirksdienstbeamten für Hünxe bieten jeden Mittwoch eine Bürgersprechstunde an. Die Polizeihauptkommissare Sven Deus und Christian Rietz sind zwischen 12:00 und 14:00 in ihrem Büro zu erreichen. Der Bezirksdienstposten befindet sich in der Dorstener Straße 13 in Hünxe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:04

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 17.03.2026, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren