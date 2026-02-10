Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau im Ausnahmezustand

Vollkommen außer Rand hat eine 25-Jährige am Montag die Polizei auf Trab gehalten. Zunächst war es gegen 13.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einem Einkaufsgeschäft am Bahnhofsplatz gekommen, in deren Verlauf die hochaggressive Frau Mitarbeiter beleidigte. Die hinzugerufenen Polizisten erteilten der alkoholisierten 25-Jährigen einen Platzverweis dem sie zunächst widerwillig nachkam. Wenige Minuten später schlug sie dort jedoch erneut auf und warf ihre mitgeführten Gegenstände umher, woraufhin sie in Gewahrsam genommen wurde. Nachdem sie am Abend entlassen worden war, suchte die 25-Jährige wenig später, nach wie vor uneinsichtig, Streit mit den Beamten, beleidigte sie und wehrte sich gegen die erneute Gewahrsamnahme. Als die 25-Jährige dann im Ausnahmezustand in der Arrestzelle versuchte, sich selbst zu verletzen, brachten Polizisten die Frau in eine Fachklinik. Auf sie kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Tettnang

Unter Drogen und mit gefälschten Fährerschein unterwegs

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 33-Jähriger rechnen, der am Montagabend von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten hatten ihn gestoppt, weil er ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war und stellten bei der Kontrolle zudem Verdachtsmomente einer aktuellen Drogenbeeinflussung fest. Weil ein Vortest positiv auf THC und Kokain reagierte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Bei der Überprüfung der ausgehändigten Fahrerlaubnis des 33-Jährigen stellten die Polizisten Fälschungsmerkmale fest, weshalb er neben der drohenden Anzeige wegen des berauschten Fahrens auch mit Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung rechnen muss.

Uhldingen-Mühlhofen

Berauscht hinterm Steuer - Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagvormittag auf der L 201 Sachschaden entstand, muss ein 27-jähriger Autofahrer mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Der Fahrer war gegen 11.30 Uhr von Unteruhldingen in Fahrtrichtung Oberuhldingen unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Er schleuderte über die Fahrbahn, kollidierte mit der Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Weil auch ein Vortest positiv auf THC und Amphetamin reagierte, musste der 27-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihm droht eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Sein Wagen, an dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen/Hödingen

Pfarrhaus-Tür beschädigt - Zeugen gesucht

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben Unbekannte vergangene Woche in der Nacht auf Mittwoch am Pfarrhaus in der Brunnenstraße in Hödingen Sachschaden angerichtet. Der oder die Täter beschmierten die historische Tür mit Ketchup und Eiern und beschädigten dabei auch das Schloss. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

