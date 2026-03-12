POL-WES: Hünxe - Bürgersprechstunde
Hünxe (ots)
Die Bezirksdienstbeamten für Hünxe bieten jeden Mittwoch eine Bürgersprechstunde an.
Die Polizeihauptkommissare Sven Deus und Christian Rietz sind zwischen 12:00 und 14:00 in ihrem Büro zu erreichen. Der Bezirksdienstposten befindet sich in der Dorstener Straße 13 in Hünxe.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
