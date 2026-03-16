Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugen gesucht nach Einbruch in Supermarkt

Wesel (ots)

Unbekannte Personen sind am frühen Freitagmorgen (13.03.) gegen 03:40 Uhr in einen Supermarkt am Marktplatz Feldmark eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude durch die automatische Schiebetür des Haupteingangs. Das dahinter befindliche Gitterrolltor brachen sie ebenfalls auf.

Aus dem Kassenbereich nahmen die Täter eine größere Menge Tabakwaren mit.

Ein Zeuge beobachtete, wie mehrere dunkel gekleidete Personen aus dem Supermarkt in Richtung Dorotheenpark flüchteten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Tabakwaren im fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer.: 0281 / 107-0.

EG/Ref. 260313-0501

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