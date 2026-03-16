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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Hinweise gesucht nach Pkw-Diebstahl

Moers (ots)

Am Samstagabend (14.03.), in der Zeit von 19 Uhr bis 00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Pkw auf der Rheinberger Straße.

Der Pkw parkte dort in einer Parkbucht entlang der Straße. Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen schwarzen Peugeot 2008 mit dem amtlichen Kennzeichen MO-XO2112.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter 02841/171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260315-0300

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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