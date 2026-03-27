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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollsperrung auf der Umleitungsstrecke B10

L490 Rinnthal (ots)

Aktuell kommt es in der Hauptstraße in Rinnthal zu einer Vollsperrung aufgrund eines Wasserrohrbruchs. Hierbei handelt es sich um die Umleitungsstrecke aufgrund der Tunnelsperrung der B10. Die Straßenmeisterei ist vor Ort. Die empfohlene Umleitung erfolgt über die B427 und B48. Die Sperrung soll bis in die Mittagsstunden bestehen bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
PHK'in L. Reichert
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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